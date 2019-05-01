Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le 3 buçuk yıllık aşkını geçtiğimiz günlerde bitiren Serenay Sarıkaya, çapkınların yakın markajına girdi. İkili, herkesin örnek gösterdiği ilişkilerini 'Heyecanı bitti' iddiasıyla sona erdirmişti. Ayrılığın hemen ardından ise Sarıkaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı 200 bin kişi artarak 7.8 milyona ulaştı. Güzel oyuncu, Bürsin'le uzatmalı ilişkisine son verince de çapkınların gözdesi haline geldi.





ADIM ADIM TAKİPTELER

Özellikle cemiyet hayatının genç playboyları güzel oyuncuyla tanışmak için adeta sıraya girdi. Sarıkaya ile iletişime geçmek isteyen çapkınlar, ünlü oyuncuyu sosyal medyada takibe aldı. Bununla da yetinmeyen sosyetikler, ünlü oyuncuyu adım adım takip edip gittiği mekanlara uğrayarak onunla tanışmaya çalıştı. İşi iyice abartan cemiyet hayatının önde gelen pek çok çapkın ismi, iddiaya göre Serenay Sarıkaya'nın yakın dostu Yasemin Özilhan'ı bile araya sokmaya uğraştı.





ÖZİLHAN'DAN VETO

Ünlü işadamı İzzet Özilhan'la 2011 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan sosyetik güzel ise konuşulanlara göre Sarıkaya için çöpçatanlık yapmalarını isteyen çapkınlarla arasına duvar ördü. Sosyetik güzel, konuşulanlara göre kendisine gelen Serenay Sarıkaya ile tanıştırma taleplerinin her birini kibarca reddetti.



Özilhan çifti, geçtiğimiz yaz Sarıkaya ile Bürsin'i Ege'deki teknelerinde ağırlamıştı.