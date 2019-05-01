Prens William'la evlendikten sonra Cambridge Düşesi unvanı alan Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesinin en gözde geliniydi. 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Düşes, 2011'de evlendiği Prens William ile evlilik yıl dönümünü kutladığı 29 Nisan'da yeni bir unvan edindi. Kraliçe Elizabeth, torunun eşi olan Kate'e, kendisine ve monarşiye verdiği hizmetlerden dolayı 'Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order' adıyla anılan kraliyet nişanı verdi. Kensington Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Royal Victorian Order ödülleri hükümdara verilen hizmetler için Kraliçe tarafından şahsen verilir" denildi.