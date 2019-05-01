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'la evlendikten sonra unvanı alan , İngiliz kraliyet ailesinin en gözdesi

Gözde gelin

Prens William'la evlendikten sonra Cambridge Düşesi unvanı alan Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesinin en gözde geliniydi. 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Düşes, 2011'de evlendiği ile evlilik yıl dönümünü kutladığı 29 Nisan'da yeni bir unvan edindi. , torunun eşi olan Kate'e, kendisine ve monarşiye verdiği hizmetlerden dolayı 'Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order' adıyla anılan kraliyet nişanı verdi. Kensington Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Royal Victorian Order ödülleri hükümdara verilen hizmetler için Kraliçe tarafından şahsen verilir" denildi.

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