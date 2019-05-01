Geçtiğimiz yıllarda ABD'ye giderek Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi alan Deren Talu, annesi Defne Samyeli'nin izinden gitti. Yurt dışında aldığı oyunculuk eğitiminin hakkını vermek için ince eleyip sık dokuyan genç kız, uzun süredir kendisine gelen senaryoları değerlendiriyordu. Annesi gibi oyunculuğa adım atmayı hayal eden 22 yaşındaki Talu, kariyerine yurt dışında da ses getirecek bir projeyle start verecek. Talu; Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' filminin kadrosuna dahil oldu.

Güzel model, 18. yüzyıl sonlarında Osmanlı-Rus Savaşı dönemini anlatacak filmde başrolü Yurdaer Okur ile paylaşacak. Senaryosunu Yevhen Tymoshenko'nun, genel yönetmenliğini Zaza Uruşadze'nin üstleneceği 'Son Kale-Hacıbey' filminde Okur, Kuzey Karadeniz için savaşan Osmanlı ordusunun komutanı Ahmet Paşa'yı canlandıracak. Talu ise Ahmet Paşa'nın kızı; kılıç kuşanan, ok atan ve at binen Fatıma karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.



ANNESİNİN KIZI

Güzelliğiyle annesi Defne Samyeli'ye rakip çıkan Deren Talu, ünlü oyuncu ve şarkıcının izinden giderek "Sanat dünyasında ben de varım" dedi.

Talu'nun ilk film projesi olan 'Son Kale- Hacıbey', Mayıs 2020'de vizyonda…