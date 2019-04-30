Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Rambo olup çıktı. Kusursuz fiziğini korumak için düzenli antrenman yapan sosyetik tasarımcı, tam 230 kilo ile ağırlık çalıştı. Daha önce 190 kilo ağırlıkla çalışan ve hedefini bir sonraki antrenmanda artıran 56 yaşındaki Suden, ağızları açıkta bıraktı. Özel spor eğitmeni eşliğinde yüzlerce kilo ağırlığı, 45 kez bacaklarıyla iten sosyetik tasarımcı, bu anı da Instagram'da paylaştı.