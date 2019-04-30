Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün sabah yürüyüşüne çıktı. İkili, evlerinin bulunduğu Kemerburgaz'daki ormanlık alanda yürürken hoş bir sürprizle karşılaştı.





Hayvansever çiftin karşısına sevimli bir kaplumbağa çıktı. Ünlü oyuncu, kaplumbağayı severken, güzel stil danışmanı da bu anı böyle fotoğrafladı.

Yakışıklı oyuncu, sevimli kaplumbağayı eline alıp eşine böyle poz verdi.