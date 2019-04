Güzelliğinin yanı sıra kendine has giyim tarzıyla da adından söz ettiren Hande Erçel'in sırrı ortaya çıktı... Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta Caner Yıldırım'la evlenen ablası Gamze Erçel'in nikahında giydiği siyah mini elbisesiyle kusursuz fiziğini gözler önüne sermişti.

Erçel, nikahta 'The Latest Thing' marka elbisesiyle bol bol poz verdi. Siyah elbisesiyle sade bir şıklık sergileyen ünlü oyuncunun, nikah için hazırlanırken ablasının gardırobundan yararlandığı anlaşıldı. Her ablakardeş gibi birbirlerinin elbiselerini ödünç alan Erçel kardeşlerin, şıklık konusunda da uygun fiyatlı ürünleri tercih etmeleri dikkat çekti. İkilinin 455 liradan 273 liraya düşen elbise giymesi de "Erçel kardeşler, ekonomi yapıyor" dedirtti.



Aynı elbiseyi birkaç hafta önce giyen abla Erçel, sosyal medyada paylaşım yapmıştı.