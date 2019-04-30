NUh Tepesi' filminin oyuncuları, ABD'deki Taşkın Bakery'de Türk usulü kahvaltı etti. Bakery kurucusu Kadir Taşkın, eşi Naciye Taşkın ve kızları Derya Taşkın, ekiple yakından ilgilendi. Filmin başrol oyuncularından Ali Atay ve iki aylık hamile eşi Hazal Kaya'nın ise New York'ta doğum için hastane baktıkları iddia edildi...
- Saklambaç
- 30.04.2019
- Gazete
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