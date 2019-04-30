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  • 30.04.2019
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ve iki aylık hamile eşi ’nın ’ta doğum için hastane baktıkları iddia edildi

ABD’de doğuracak
NUh Tepesi' filminin oyuncuları, ABD'deki Taşkın Bakery'de Türk usulü kahvaltı etti. Bakery kurucusu Kadir Taşkın, eşi Naciye Taşkın ve kızları Derya Taşkın, ekiple yakından ilgilendi. Filmin başrol oyuncularından ve iki aylık hamile eşi 'nın ise 'ta doğum için hastane baktıkları iddia edildi...

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