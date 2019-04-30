Geçtiğimiz yıl o dönem aşk yaşadığı Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural'dan radikal karar… Ünlü popçu ile 29 Ekim 2018 gecesi Zekeriyaköy'deki evinde yaşadığı kavga sonucu huzuru kaçan Kural, kötü anılarından kurtulmak için kolları sıvadı. Sıla'nın mahkemeye verdiği ve hakkında 'hakaret, tehdit, kasten yaralama' suçlarını işlediği iddiasıyla 16 ay 20 gün hapis cezası istenen Kural, evini boşaltmaya başladı.



İSTİKAMET SARIYER

Kendisine yöneltilen şiddet iddiasını reddeden ve Sıla'yı "Ben onun için bir projeymişim" diye suçlayan oyuncu, eskiye mazi demek için kolları sıvadı. Ünlü oyuncu, iddiaya göre olay sonrası Sarıyer sırtlarında ev baktı. İki katlı müstakil bir evde karar kılan Kural, taşınmak için de düğmeye bastı.



GEÇMİŞE MAZİ…

Kanlı bıçaklı olduğu Sıla ile anılarının yer aldığı Zekeriyaköy'deki evde daha fazla kalmak istemeyen Ahmet Kural'ın taşınma kararının altında bir iddia daha yer alıyor. Konuşulanlara göre ünlü oyuncu, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerinde defalarca gündeme gelen evinin deşifre olmasından rahatsızlık duydu. Güvenlik gerekçesiyle adres değişikliği yapmak isteyen Kural, olay sonrası Sıla lehine 'yalancı şahitlik' yapmakla suçladığı komşularıyla da daha fazla aynı mahallede oturmak istemiyor…



KAVGA HUZUR BIRAKMADI

Ahmet Kural, Sıla ile yaşadığı olay sonrası Zekeriyaköy'deki evinden soğudu. Ünlü oyuncu, şiddet olayının yaşandığı iddia edilen evine veda edip Sarıyer'e taşınmaya karar verdi.