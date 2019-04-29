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  • 29.04.2019
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ile Kerem Bürsin'in ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü! Kazanan ise...

27 yaşındaki ile 31 yaşındaki Kerem Bürsin, ayrılık sonrası sessizliğini koruyor.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz gün noktalamıştı. Ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken iki taraf da sessizliğini korudu. Fakat ayrılık sonrası sosyal medyada kazanan Serenay Sarıkaya oldu.

Ayrılık haberleri sonrası güzel oyuncunun 7.6 milyon takipçisi bir günde 200 bin artarak, 7.8 milyon kişiye ulaştı. Kerem Bürsin'in ise 2.1 milyon takipçisi, ayrılık sonrası 2 milyon'a düştü. Yani anlayacağınız aşk kaybetti, ama Serenay Sarıkaya kazandı.

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