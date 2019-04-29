Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz gün noktalamıştı. Ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken iki taraf da sessizliğini korudu. Fakat ayrılık sonrası sosyal medyada kazanan Serenay Sarıkaya oldu.

Ayrılık haberleri sonrası güzel oyuncunun 7.6 milyon takipçisi bir günde 200 bin artarak, 7.8 milyon kişiye ulaştı. Kerem Bürsin'in ise 2.1 milyon takipçisi, ayrılık sonrası 2 milyon'a düştü. Yani anlayacağınız aşk kaybetti, ama Serenay Sarıkaya kazandı.