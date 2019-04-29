Müjde Uzman ihanetin kitabını yazdı

Bir süredir ekrandan uzak kalan Müjde Uzman, mutluluğu özel hayatında bulmuştu. Uzman, geçen yıl gönlünü 20 yıllık dostu Sarp Sunman'a kaptırmıştı. Oyuncu, önceki akşam ihanetin kitabını yazdı.
Uzman, Taksim'de sabaha karşı 5'te bir erkekle sarmaş dolaş objektife yakalandı. Panikleyen ikili, hızla birbirlerinden uzaklaşsa da iş işten geçmişti...
34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde aşkının doğum günü için Antalya tatili organize edip romantikliğini konuşturmuştu. İhanet gecesinin ardından da gözler Sunman'a çevrildi.
Doğan SAVAŞ
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