Aleyna Tilki'ye durmak yok... İstanbul-ABD arasında mekik dokuyan Tilki, yeniden yollara düşecek.
Önceki gün Bebek'te görüntülenen popçu, "Yakında DJ Diplo ile ABD'de stüdyoya gireceğiz" dedi.
Aleyna, mekan çıkışı minik hayranıyla poz verdi.
Aleyna Tilki'ye durmak yok... İstanbul-ABD arasında mekik dokuyan Tilki, yeniden yollara düşecek.
Önceki gün Bebek'te görüntülenen popçu, "Yakında DJ Diplo ile ABD'de stüdyoya gireceğiz" dedi.
Aleyna, mekan çıkışı minik hayranıyla poz verdi.
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