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  • 29.04.2019
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İstanbul- arasında mekik dokuyan , yeniden yollara düşecek

, leyleği havada gördü. Sık sık ’ye uçan popçu, yine yollara düşecek...

ABD yolcusu

Aleyna Tilki'ye durmak yok... İstanbul-ABD arasında mekik dokuyan Tilki, yeniden yollara düşecek.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen popçu, "Yakında DJ Diplo ile ABD'de stüdyoya gireceğiz" dedi.
Aleyna, mekan çıkışı minik hayranıyla poz verdi.

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