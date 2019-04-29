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  • 29.04.2019
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Güzel oyuncu , aşkını gözlerden uzak yaşadığı 'le evlilik yolunda attı

Oyuncu , 8 aydır aşk yaşadığı ’le nişanlandı. Aile arasındaki bir törenle yüzük takan ikili, yaz sonunda da nikah masasına oturacak.

Mutluluğa ilk adım

Güzel oyuncu Vildan Atasever, aşkını gözlerden uzak yaşadığı Erkan Akdemir'le geçtiğimiz gün evlilik yolunda attı. 38 yaşındaki oyuncuyla ticaretle uğraşan aşkı, sade bir törenle nişanlandı.

İkilinin nişan töreni, Atasever'in babasının Çatalca'daki çiftliğinde gerçekleşti. Atasever'i ailesinden isteyen Akdemir, tuzlu kahveden nasibini aldı. Ünlü oyuncu, nişan töreninden kareleri 'da paylaştı. Oyuncuya tebrik yağdı. Geçen Ağustos'ta Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken tanıştıklarını açıklayan ikili, yaz sonunda da kır düğünüyle evleneceklerini belirtti.

PERI KIZI GİBİ
Nişan töreni icin romantik tarzda bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, bu haliyle peri kızlarını andırdı. Atasever'in heyecanı da yüzüne yansımıştı.

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