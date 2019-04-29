Güzel oyuncu Vildan Atasever, aşkını gözlerden uzak yaşadığı Erkan Akdemir'le geçtiğimiz gün evlilik yolunda ilk adımı attı. 38 yaşındaki oyuncuyla ticaretle uğraşan aşkı, sade bir törenle nişanlandı.

İkilinin nişan töreni, Atasever'in babasının Çatalca'daki çiftliğinde gerçekleşti. Atasever'i ailesinden isteyen Akdemir, tuzlu kahveden nasibini aldı. Ünlü oyuncu, nişan töreninden kareleri Instagram'da paylaştı. Oyuncuya tebrik yağdı. Geçen Ağustos'ta Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken tanıştıklarını açıklayan ikili, yaz sonunda da kır düğünüyle evleneceklerini belirtti.

PERI KIZI GİBİ

Nişan töreni icin romantik tarzda bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, bu haliyle peri kızlarını andırdı. Atasever'in heyecanı da yüzüne yansımıştı.