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  • 29.04.2019
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Fener’in eski yıldızı Lugano, eşi Karinna ile Asmalımescit’te eğlendi

Fener’in eski yıldızı Lugano, eşi Karinna ile Asmalımescit’te eğlendi. Burada çalgıcıları gören efsane oyuncu, darbukayı alıp, marşı söyledi.

Diego darbuka!

Bir dönem 'de de top koşturan Uruguaylı yıldız Diego Lugano, önceki gece eşi Karinna ile Asmalımescit'te görüntülendi. Eşi ile sokaklarında el ele gezen yıldız futbolcunun etrafını bir anda sokak çalgıcıları sardı. Fenerbahçe marşları söyleyen çalgıcılara, Lugano da eşlik etti. Çalgıcılarla birlikte 'Yaşa Fenerbahçe' marşını söyleyen Lugano, çalgıcıların elinden bir ara darbukayı aldı.

200 EURO VERDİ
Darbukayı çalmaya çalışan yıldız futbolcuyu, eşi şaşkınlıkla izledi. Beyoğlu sokaklarında Fenerbahçe marşları söyleyerek gezen Lugano, çalgıcılara 200 euro (bin 300 lira) vererek bir mekana giriş yaptı...

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