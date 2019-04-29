Fener’in eski yıldızı Lugano, eşi Karinna ile Asmalımescit’te eğlendi

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Uruguaylı yıldız Diego Lugano, önceki gece eşi Karinna ile Asmalımescit'te görüntülendi. Eşi ile Beyoğlu sokaklarında el ele gezen yıldız futbolcunun etrafını bir anda sokak çalgıcıları sardı. Fenerbahçe marşları söyleyen çalgıcılara, Lugano da eşlik etti. Çalgıcılarla birlikte 'Yaşa Fenerbahçe' marşını söyleyen Lugano, çalgıcıların elinden bir ara darbukayı aldı.



200 EURO VERDİ

Darbukayı çalmaya çalışan yıldız futbolcuyu, eşi şaşkınlıkla izledi. Beyoğlu sokaklarında Fenerbahçe marşları söyleyerek gezen Lugano, çalgıcılara 200 euro (bin 300 lira) vererek bir mekana giriş yaptı...