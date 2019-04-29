Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Beyonce ve Jay- Z'in ikiz bebekleri 14 Temmuz'da dünyaya geldi. Çift, ikizlerine Mevlana'nın ismi olan "Rumi" ve "Sir" adını verdi. İkilinin Mevlana'yı nasıl keşfettiği uzun süre gündemi meşgul etti. Batı medyası, çiftin bu ismi ünlü senaryo yazarı David Franzoni aracılığıyla duymuş olabileceğini belirtti.





60 MİLYON KAZANDI

İlluminati tarikatı üyesi olduğu iddia edilen çiftten Beyonce, geçtiğimiz günlerde ABD'deki dünyaca ünlü müzik festivali Coachella'da sahne almıştı. İnternetteki bir dizi platformuyla anlaşma imzalayan ünlü şarkıcı, sahne görüntülerini satarak 60 milyon doları cebe indirdi. Beyonce bu parayı; Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını konu olan bir belgesele yatırmaya karar verdi. Dünyaca ünlü yıldızın, internetteki dizi platformunda yayınlanacak olan belgesel için de önümüzdeki yaz Konya'ya geleceği konuşuluyor...



37 yaşındaki ABD'li şarkıcı, ikizlerini dünyaya getirdikten sonra sahnelere ara vermişti.