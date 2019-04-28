Zirvenin adı: Hercai

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan sevilen dizi 'Hercai' yine geleneğini bozmadı. Milyonları atv ekranına kilitleyen dizi, rakiplerini sollayıp 100 program arasında birinci oldu.
Dizi; Tüm Kişiler'de % 13.54 izlenme oranı ve % 30.46 izlenme payı, 20+ABC1'de % 10.85 izlenme oranı ve % 24.27 izlenme payı aldı. Bölüm etiketi de Twitter'da gündem oldu.
Dizi; Tüm Kişiler'de % 13.54 izlenme oranı ve % 30.46 izlenme payı, 20+ABC1'de % 10.85 izlenme oranı ve % 24.27 izlenme payı aldı. Bölüm etiketi de Twitter'da gündem oldu.
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