Zirvenin adı: Hercai

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan sevilen dizi 'Hercai' yine geleneğini bozmadı. Milyonları atv ekranına kilitleyen dizi, rakiplerini sollayıp 100 program arasında birinci oldu.



Dizi; Tüm Kişiler'de % 13.54 izlenme oranı ve % 30.46 izlenme payı, 20+ABC1'de % 10.85 izlenme oranı ve % 24.27 izlenme payı aldı. Bölüm etiketi de Twitter'da gündem oldu.