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  • 28.04.2019
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Zirvenin adı: Hercai

Zirvenin adı: Hercai
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan sevilen dizi 'Hercai' yine geleneğini bozmadı. Milyonları atv ekranına kilitleyen dizi, rakiplerini sollayıp 100 program arasında birinci oldu.

Dizi; Tüm Kişiler'de % 13.54 izlenme oranı ve % 30.46 izlenme payı, 20+ABC1'de % 10.85 izlenme oranı ve % 24.27 izlenme payı aldı. Bölüm etiketi de Twitter'da gündem oldu.

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