Tatil bitti ders başladı

günlerdeyarışmasındaki arkadaşlarıyla Mısır tatiline çıkanönceki gün yurda döndü.2. Güzeli, oyunculuk eğitimine kaldığı yerden devam etti.kız, dün de ders öncesi sınıfının önündenotuyla paylaşım yaptı. Bu arada 20 yaşındaki güzel model, oyunculuk performansını gözler önüne sermek için sabırsızlanıyor.