Tatil bitti ders başladı

Geçtiğimiz günlerde 2018 Kainat Güzellik yarışmasındaki arkadaşlarıyla Mısır tatiline çıkan Tara De Vries, önceki gün yurda döndü. Çalışkan bir öğrenci olan Miss Turkey 2018 2. Güzeli, oyunculuk eğitimine kaldığı yerden devam etti.
Genç kız, dün de ders öncesi sınıfının önünde "Eğitime devam" notuyla paylaşım yaptı. Bu arada 20 yaşındaki güzel model, oyunculuk performansını gözler önüne sermek için sabırsızlanıyor.
Genç kız, dün de ders öncesi sınıfının önünde "Eğitime devam" notuyla paylaşım yaptı. Bu arada 20 yaşındaki güzel model, oyunculuk performansını gözler önüne sermek için sabırsızlanıyor.
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