Nuh Tepesi Amerika’da

Başrollerinde Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Arın Kuşaksızoğlu ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, Cenk Ertürk'ün yazıp yönettiği Nuh Tepesi filmi New York'ta düzenlenen, kuruculuğunu Robert de Niro'nun yaptığı Tribeca Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Gösterime filmin başrol oyuncularının yanı sıra filmin yapımcıları Alp Ertürk ve Tuna Ertürk de katıldı.





YILDIZLAR GEÇİDİ...

Festivalin misafirleri arasında Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, David O. Russell, Jared Leto, Alec Baldwin, Guillerme del Toro gibi önemli isimler vardı...