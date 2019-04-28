Farlarını çaldılar

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Esra Ersoy'un başına önceki gün Etiler'de trajikomik bir olay geldi. Ersoy'un park halindeki son model Porsche marka aracının farları çalındı.
Bu ilginç hırsızlık olayını sosyal medyada duyuran genç kadın, yaklaşık 40 bin liralık zararının olduğunu dile getirdi.
Bu ilginç hırsızlık olayını sosyal medyada duyuran genç kadın, yaklaşık 40 bin liralık zararının olduğunu dile getirdi.
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