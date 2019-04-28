Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.04.2019
  • Gazete

Farlarını çaldılar

Farlarını çaldılar
Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Esra Ersoy'un başına önceki gün Etiler'de trajikomik bir olay geldi. Ersoy'un park halindeki son model Porsche marka aracının farları çalındı.

Bu ilginç hırsızlık olayını sosyal medyada duyuran genç kadın, yaklaşık 40 bin liralık zararının olduğunu dile getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriFarlarını çaldılar
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri