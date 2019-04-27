Çağla Şıkel, formunun sırrını açıkladı

İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Çağla Şıkel, form sırrını açıkladı. 40 yaşındaki ünlü model, kadınlara şu tavsiyede bulundu:
"Beni tanıyanlar bilir. Hayatım boyunca gazlı içeceklerden uzak durdum. Çocukluğumda bile hiç içmedim. Genelde su ve ayran içiyorum. 40 yaşından sonra daha çok dikkat ediyorum."
Aydın HAMZA
"Beni tanıyanlar bilir. Hayatım boyunca gazlı içeceklerden uzak durdum. Çocukluğumda bile hiç içmedim. Genelde su ve ayran içiyorum. 40 yaşından sonra daha çok dikkat ediyorum."
Aydın HAMZA
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