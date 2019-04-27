Yıllardır kilolarıyla başı dertte olan Şahan Gökbakar, son dönemde bir hayli zayıfladı. Mizahtaki başarısının yanı sıra mutlu aile hayatıyla da örnek olan 38 yaşındaki Şahan, nasıl kilo verdiğini anlatırken de yine kendisiyle aynı sorunu yaşayanlara örnek oldu. Son dönemde artan mide ameliyatlarına da karşı olan Şahan Gökbakar, şöyle dedi:





YARDIMCISI EŞI...

"Son dönemlerde en çok duyduğum şey 'Zayıflamışsınız' ve beraberinde gelen birçok soru... Mide ile ilgili herhangi bir operasyon geçirmedim. Tamamen yeme-içme değisikliği yaptım... Geçen Kasım ayı itibariyle 'ketojenik beslenme' uyguladım... 5-6 ay gibi bir sürede toplamda 27-28 kilo verdim. Bir süre de fazla kasmadan devam edip biraz daha kilo vereceğim.

Tüm kilo vermek isteyenlere azim, kararlılık ve irade dilerim." Şahan Gökbakar'ın bu süreçte ise en büyük yardımcısı mutfakta marifetiyle bilinen eşi Selin Hanım oldu...

MUCIZE DİYETLE YENİDEN DOĞDU

Ketojenik diyet; karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmayı ve bu kesintiyi yağ ile değiştirmeyi amaçlar. Balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, kuruyemişler, zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve düşük karbonhidratlı sebzeler yiyebilirsiniz.

Selin Gökbakar, yaptığı ketojenik besinlerle eşini zayıflattı.