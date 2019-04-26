Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer'le Etiler Da Mario adlı mekanda yemekteydi. Yakın dostları Ziynet Sali ile buluşan ikili, her şeyin yolunda gittiğini söyleyip objektiflere de böyle mutluluk pozları verdi.
Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer'le Etiler Da Mario adlı mekanda yemekteydi. Yakın dostları Ziynet Sali ile buluşan ikili, her şeyin yolunda gittiğini söyleyip objektiflere de böyle mutluluk pozları verdi.
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