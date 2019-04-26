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  • 26.04.2019
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Ünlü sanatçı 'nin eşi İmer'le uyumu gözlerden kaçmadı

Aşkın spor uyumu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer'le Etiler Da Mario adlı mekanda yemekteydi. Yakın dostları ile buluşan ikili, her şeyin yolunda gittiğini söyleyip objektiflere de böyle mutluluk pozları verdi.

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