Türk işi Madonna

1990'lara damgasını vuran dünyaca ünlü star Madonna, şarkıcı Maluma ile söylediği Medellin adlı parçanın klibinde Türk tasarımı giydi. 60 yaşındaki star, Türk modacı Erdem Moralıoğlu imzalı mavi elbiseyle hayranlarını büyüledi. Dün gece de klibinin dünya tanıtımı için MTV'ye konuk olan Madonna, Türk takı markasının kolyesiyle dikkatleri üzerine çekti. 'Göz nuru' kolyesini çok sevdiğini söyledi...