Rol aldığı dizi final yapan Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Kanyon'da objektife yansıdı. Kuaförden çıktığını söyleyen oyuncu, "Artık kendime daha çok zaman ayırabiliyorum" dedi.
Rol aldığı dizi final yapan Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Kanyon'da objektife yansıdı. Kuaförden çıktığını söyleyen oyuncu, "Artık kendime daha çok zaman ayırabiliyorum" dedi.
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