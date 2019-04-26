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  • 26.04.2019
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Atacan, Kanyon'da objektife yansıdı

Bakım zamanı

Rol aldığı dizi final yapan Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Kanyon'da objektife yansıdı. Kuaförden çıktığını söyleyen oyuncu, "Artık kendime daha çok zaman ayırabiliyorum" dedi.

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