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  • 25.04.2019
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Kliplerinde partnerleriyle samimi pozlar veren kural bozmadı

Tutkulu Hadise

Kliplerinde partnerleriyle samimi pozlar veren , 'Aşk Dediğin' şarkısında da kural bozmadı. Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen seksi şarkıcıya Sırbistanlı oyuncu Petar Rasic eşlik etti.



İkili, 'ın yönettiği klipte ateşli sahnelere imza attı. Hadise'nin Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen klip çekimlerinde Rasic ile samimi görüntüler sergiledi. Seksi şarkıcı, güzelliğiyle de büyüledi.
Ünlü popçunun tutkulu bir aşk hikayesini anlattığı klibi internette kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

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