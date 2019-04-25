2017 yılında Türkiye'deki kariyerini bırakıp Amerika'ya taşınan ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan oyuncu Tolga Karel, Amerika'nın taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu.

Binlerce aday arasından seçilen ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, "Reklam filmini önümüzdeki hafta Arizona'da çekeceğiz. Hikayeme çok şaşırdılar. Hem aktör olmam, hem de TIR kullanmam nedeniyle beni seçtiler. Kimbilir, Hollywood beni ön kapıdan almadı ama belki TIR'la arka kapıdan gideriz" dedi.