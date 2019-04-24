Hakan Sabancı'nın özel hayatında hatlar karıştı. Geçtiğimiz hafta oyuncu Serenay Aktaş için "Güzel bir karar aldık" diyen Sabancı, bu kez kancayı şarkıcı Alya'ya taktı. İkilinin kaçamağını, Alya'nın Instagram paylaşımı ele verdi.







Seksi şarkıcı, siyahbeyaz sweatshirt ile paylaşım yaptı. İşin ilginç yanı ise aynı sweatshirt ile daha önce de Sabancı'nın paylaşım yapmasıydı. Bu da Sabancı için "Hakan'la futbol konuşuyoruz" diyen Serenay'a "Aşk golü" dedirtti.