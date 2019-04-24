Türkıye'nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'i sunan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, Fransa'nın Lyon kentinde, bu yıl 9'uncusu gerçekleşen "Geleneksel Lyon Festiculture"nde "En Sevilen Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Murat Yıldırım, Türk kültürünün tanıtıldığı organizasyon ile ilgili "Bütün Türkiye'yi buraya taşımışsınız, çok samimi, çok sıcak insanlar var.

Bizi çok güzel karşıladılar. Onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Aynı gecede; atv'de yayınlanan ve 20'den fazla ülkede izlenen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki 'Asiye' rolüyle Öykü Gürman, En Sevilen Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Büyük bir coşku ile karşılanan Gürman, sahneye alkışlar eşliğinde çıktı. Gürman, dizinin şiddet sorununu işlediği için çok izlendiğini vurguladı. Güzel oyuncu, "Sadece kadına değil, her türlü şiddetin karşısındayız. Ama dizi şiddet gören bir kadının hikayesi ile başlayınca elbette çok ilgi çekti" diye konuştu.

Ödül töreninden sonra hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Murat Yıldırım, bütün salonla selfie çekti.