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  • 23.04.2019
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, ’li gibi kemik suyuyla yıllara meydan okuyor

Sosyetik , ’li gibi yıllara meydan okumak için sofrasından kemik suyunu eksik etmiyor.

İlik gibi güzellik
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Yasemin Özilhan, güzelliğini korumak için Hollywood yıldızlarının izinden gitti. 34 yaşındaki iki çocuk annesi Özilhan, cildinin kolajen ihtiyacını karşılamak için kemik suyuna başvurdu.

Sosyetik güzel, son bir yıldır 28 saat kaynatılan kemik suyu tükettiğini açıkladı. 49 yaşındaki iki çocuk annesi 'li yıldız Jennifer Lopez de güzelliğini bağışıklık sistemini güçlendirip hücreleri yenileyen kemik suyuna borçlu…
Özilhan, 28 saat boyunca kaynattığı kemik suyunu hem kendi tüketiyor hem de çocuklarına veriyor.

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