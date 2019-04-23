Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Yasemin Özilhan, güzelliğini korumak için Hollywood yıldızlarının izinden gitti. 34 yaşındaki iki çocuk annesi Özilhan, cildinin kolajen ihtiyacını karşılamak için kemik suyuna başvurdu.
Sosyetik güzel, son bir yıldır 28 saat kaynatılan kemik suyu tükettiğini açıkladı. 49 yaşındaki iki çocuk annesi ABD'li yıldız Jennifer Lopez de güzelliğini bağışıklık sistemini güçlendirip hücreleri yenileyen kemik suyuna borçlu…
Özilhan, 28 saat boyunca kaynattığı kemik suyunu hem kendi tüketiyor hem de çocuklarına veriyor.
Sosyetik güzel, son bir yıldır 28 saat kaynatılan kemik suyu tükettiğini açıkladı. 49 yaşındaki iki çocuk annesi ABD'li yıldız Jennifer Lopez de güzelliğini bağışıklık sistemini güçlendirip hücreleri yenileyen kemik suyuna borçlu…
Özilhan, 28 saat boyunca kaynattığı kemik suyunu hem kendi tüketiyor hem de çocuklarına veriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.