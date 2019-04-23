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  • 23.04.2019
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'' lakaplı 'ın güzellik açıklamalarına takipçilerinden yorum yağdı

Anna fikir

ABD ile , 'casusluk skandalı' yaşadı. '' lakaplı , 2011 yılında 'de casuslukla suçlandı. Ülkesine yollandı. Dünyaca ünlü bir ajan haline gelen Chapman, daha sonra 'da modaya el attı. Butik açıp podyumlara çıktı. Gizliliğe önem verdiğini söyleyen kızıl ajan, yoga yaptığını ve fiziğini yogaya borçlu olduğunu anlattı.

Kızıl Ajanın güzellik açıklamalarına takipçilerinden yorum yağdı. Rus casusla ilgili "Tehlikeli güzel" yorumları yapıldı.

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