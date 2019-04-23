ABD ile Rusya, 'casusluk skandalı' yaşadı. 'Kızıl Ajan' lakaplı Anna Chapman, 2011 yılında ABD'de casuslukla suçlandı. Ülkesine yollandı. Dünyaca ünlü bir ajan haline gelen Chapman, daha sonra Moskova'da modaya el attı. Butik açıp podyumlara çıktı. Gizliliğe önem verdiğini söyleyen kızıl ajan, yoga yaptığını ve fiziğini yogaya borçlu olduğunu anlattı.



Kızıl Ajanın güzellik açıklamalarına takipçilerinden yorum yağdı. Rus casusla ilgili "Tehlikeli güzel" yorumları yapıldı.