İstanbul'da, "Yaşamayanlar" isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, 25 Ekim 2018 tarihinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Efecan Şenolsun hakkında "cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında aynı dizide rol alan oyuncular Elçin Sangu, Kerem Bursin ve Birkan Sokullu tanık olarak dinlendi. Oyuncular ifadelerinde olay anını görmediklerini söyledi. Şenolsun, önümüzdeki günlerde hakim karşısınn çıkacak.