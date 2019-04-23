ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de yanan kulübe gerçekti! Dizinin en önemli sahnelerinden biri olan, Reyyan'ın (Ebru Şahin), içindeyken yaktığı kulübe gerçekten de yakıldı. Dizinin yönetmeni Cem Karcı, görsel efekt kullanmak istemeyince, Yapımcı Banu Akdeniz ve tüm ekip kolları sıvadı. Yakılacak kulübenin inşaasında tam 25 kişi titizlikle çalıştı.