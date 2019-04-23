Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.04.2019
  • Gazete

ekranlarının sevilen dizisi 'de yanan kulübe gerçekti! Yakılacak kulübenin inşaasında tam 25 kişi titizlikle çalıştı

No efekt!

ekranlarının sevilen dizisi 'de yanan kulübe gerçekti! Dizinin en önemli sahnelerinden biri olan, Reyyan'ın (), içindeyken yaktığı kulübe gerçekten de yakıldı. Dizinin yönetmeni Cem Karcı, görsel efekt kullanmak istemeyince, Yapımcı Banu Akdeniz ve tüm ekip kolları sıvadı. Yakılacak kulübenin inşaasında tam 25 kişi titizlikle çalıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de yanan kulübe gerçekti! Yakılacak kulübenin inşaasında tam 25 kişi titizlikle çalıştı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri