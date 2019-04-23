19 yaşındakı şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam kız kardeşi Ayça Tilki'yle Nişantaşı'ndaydı. Yeni çıkaracağı şarkısının en can alıcı sözlerini kardeşinin yazdığını söyleyen Aleyna Tilki, bir dondurma firmasıyla yaptığı milyonluk anlaşma hakkındaki sorulara ise cevap vermekten kaçındı.
- Saklambaç
- 23.04.2019
- Gazete
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