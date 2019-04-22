Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, yeşil sahadan kazandığını sanata yatırmayı sürdürüyor. Eşi Zeynep Hanım'la hatırı sayılır tablo koleksiyonu olan kaleci, önceki gün Haluk Akakçe'nin atölyesini ziyaret edip sanatçının tablosunu koleksiyonuna ekledi.



Demirel, değeri yaklaşık 80 bin lira olan tablo önünde de Akakçe ile poz verdi. Ünlü kaleci ile güzel eşi, geçtiğimiz yıllarda da sanatçı Ali Elmacı'nın 150 bin liralık tablosunu satın alıp evlerinin başköşesine asarak sanat aşklarını konuşturmuştu.

Modern sanata ilgi duyan Demirel çifti, değerli tablolara yatırım yapıyor.