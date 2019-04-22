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  • 22.04.2019
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’dan şaşırtan hamle! Oğlu 'nın aşk yaşadığı ’yı ’da takibe aldı

Otoriter kayınvalide imajı çizen ’dan şaşırtan hamle… Sabancı, büyük oğlu Hacı’nın bir buçuk yıldır aşk yaşadığı ’yı ’da takibe alıp gelinine onay verdi.

Bugüne kadar büyük oğlu Hacı Sabancı'nın aralarında ünlü manken Özge Ulusoy'un da olduğu sevgilileriyle arasına mesafe koyan Arzu Sabancı, bu geleneğini bozdu.

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