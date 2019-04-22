Bugüne kadar büyük oğlu Hacı Sabancı'nın aralarında ünlü manken Özge Ulusoy'un da olduğu sevgilileriyle arasına mesafe koyan Arzu Sabancı, bu geleneğini bozdu.
Bugüne kadar büyük oğlu Hacı Sabancı'nın aralarında ünlü manken Özge Ulusoy'un da olduğu sevgilileriyle arasına mesafe koyan Arzu Sabancı, bu geleneğini bozdu.
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