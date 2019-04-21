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  • 21.04.2019
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Ustaya aşk bakımı

Ustaya aşk bakımı
Geçtiğimiz gün hakkında "Yoğun bakımda" iddiası ortaya atılan Mazhar Alanson, ilk önce dedikoduları yalanladı. Usta sanatçı, önceki gün ise 2003'ten beri evli olduğu eşi Biricik Suden'le fotoğrafını paylaşıp altına şu esprili ve bir o kadar da romantik notu düştü: "Ben zaten yıllardır yoğun bakım altındayım; kimse merak etmesin."

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