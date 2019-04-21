Şahan’ın kızları

Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Şahan Gökbakar, dünkü paylamışıyla kural bozmadı. Ünlü komedyen, eşi Selin Gökbakar ve iki yaşındaki kızları Ela'nın koltuğa uzanıp şakalaştığı anları telefonuyla fotoğrafladı. Gökbakar, bu kareyi sosyal medyada paylaştı.
Başarılı komedyen, kalpleri ısıtan paylaşımına "Benim kızlar" notu düştü. Gökbakar'ın bu karesine "Allah mutluluğunuzu bozmasın" yorumu geldi. Bu arada komedyenin artık yüzünü gizlemediği kızının eşine olan benzerliği de gözden kaçmadı.
Başarılı komedyen, kalpleri ısıtan paylaşımına "Benim kızlar" notu düştü. Gökbakar'ın bu karesine "Allah mutluluğunuzu bozmasın" yorumu geldi. Bu arada komedyenin artık yüzünü gizlemediği kızının eşine olan benzerliği de gözden kaçmadı.
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