Şahan’ın kızları

düşkünlüğüyle bilinendünkü paylamışıyla kural bozmadı. Ünlü komedyen,vekoltuğa uzanıp şakalaştığı anları telefonuyla fotoğrafladı. Gökbakar, bu kareyi sosyal medyada paylaştı.komedyen, kalpleri ısıtan paylaşımınanotu düştü. Gökbakar'ın bu karesineyorumu geldi. Bu arada komedyenin artık yüzünü gizlemediği kızının