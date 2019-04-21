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  • 21.04.2019
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'dan haklı isyan: Beni bu şekilde kimse rencide edemez

, aşkı ’nun ailesinde ‘kıyamet’ çıkarttığıyla ilgili haber karşısında ‘Beni bu şekilde kimse rencide edemez’ dedi...

, önceki gün bir magazin sitesinin hakkında yaptığı habere adeta ateş püskürdü. Site yaptığı haberde; şimdilerde sosyetik ile aşk yaşayan ünlü model için "Özge Ulusoy yine aile içi kıyamet nedeni oldu" ifadesi kullandı.

Güzel manken ise haberi yapanlara şöyle isyan etti: "Yıllardır kendi paramı kazanan, kimseye kötülük yapmadan kendi yolumdan yürüyen bir insanım. Beni ve ailemi bu şekilde rencide etmek suçtur."

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