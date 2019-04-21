İstanbul’u mutluluk sardı

Saran Group, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, Kırıkkale ve Hakkari'den gelen 60 çocuğu ağırladı.
Üç günlük gezi programı kapsamında İstanbul'un simge yerlerini gezen çocuklar; Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra şarkıcı Simge Sağın ile de tanıştı.
Üç günlük gezi programı kapsamında İstanbul'un simge yerlerini gezen çocuklar; Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra şarkıcı Simge Sağın ile de tanıştı.
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