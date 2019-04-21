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  • 21.04.2019
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İstanbul’u mutluluk sardı

Önceki gün Saran Grup’un yaptığı 23 Nisan organizasyonuyla Hakkari ve Kırıkkale’den İstanbul’a gelen 60 çocuk, mutluluk yaşadı.

İstanbul’u mutluluk sardı
Saran Group, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, Kırıkkale ve Hakkari'den gelen 60 çocuğu ağırladı.



Üç günlük gezi programı kapsamında İstanbul'un simge yerlerini gezen çocuklar; Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra şarkıcı Simge Sağın ile de tanıştı.

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