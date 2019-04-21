İlyas farkı

Türk pop müziğinin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş, Mask Live Beylikdüzü sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Masklive Beylikdüzü sahnesinde Yalçıntaş'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Muhteşem sesi ve yorumuyla hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti sunan sanatçı, sahnede iki saat kadar kalırken, dünden bugüne hit olan şarkıları seslendirdi...
- Saklambaç
- 21.04.2019
- Gazete
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