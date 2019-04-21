Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yakın bir tarihte annesi Divna'yı kaybetti. Haftalarca eve kapanan Sırp şarkıcının, sakinleştirici ilaçlar kullandığı hatta özel bir klinikte tedavi göreceği iddia edildi. Bu süreçte saçlarını da kestirip değişiklik yapan Jelena Karleusa, önceki gün moral depolamak için uçağa binip, eski yuvası İstanbul'a geldi. Megakentin kendisine çok iyi geldiğini belirten seksi yıldız, İstanbul'a iner inmez estetik doktoru ve yakın dostlarıyla bir araya geldi.Arkadaşlarıyla uzun uzun hasret gideren Jelena, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
Eski yenge ayrıca, Instagram hesabına da bol bol fotoğraf ve video yükledi. Çektiği Boğaz görüntüleriyle İstanbul'a aşık olduğunu bir kez daha belirtti. Sırp şarkıcının Türk hayranları ise "Hoşgeldin yenge" yorumuyla karşılık verdi...
Jelena Karleusa, doktoru Bülent Cihan Timur ile böyle poz verdi.
Sırp şarkıcı, hemen hemen her gün annesi ile olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor...
Eski yenge ayrıca, Instagram hesabına da bol bol fotoğraf ve video yükledi. Çektiği Boğaz görüntüleriyle İstanbul'a aşık olduğunu bir kez daha belirtti. Sırp şarkıcının Türk hayranları ise "Hoşgeldin yenge" yorumuyla karşılık verdi...
Jelena Karleusa, doktoru Bülent Cihan Timur ile böyle poz verdi.
Sırp şarkıcı, hemen hemen her gün annesi ile olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor...
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