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  • 20.04.2019
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, çok beğenilen ‘’ şarkısının akustik versiyonunu çıkardı

Akustik Nilüfer

Pop müziğin usta ismi , şaşırtmaya devam ediyor, Usta sanatçı, çok beğenilen '' şarkısının akustik versiyonunu çıkardı. Söz ve müziğinin Şehrazat'a ait şarkının yeni versiyonu, dijital platformlarda ve radyolarda beğeniye sunuldu...

63 yaşındaki Nilüfer, yeni şarkısı için verdiği pozlarla da yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

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