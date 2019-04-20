Pop müziğin usta ismi Nilüfer, şaşırtmaya devam ediyor, Usta sanatçı, çok beğenilen 'Tik Tak' şarkısının akustik versiyonunu çıkardı. Söz ve müziğinin Şehrazat'a ait şarkının yeni versiyonu, dijital platformlarda ve radyolarda beğeniye sunuldu...
63 yaşındaki Nilüfer, yeni şarkısı için verdiği pozlarla da yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
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