Ezeli düşmanlığa son veren Demet Akalın ile Hande Yener, aynı festivalde buluşuyor. İki popçunun yanı sıra birçok ünlünün de yer alacağı 'Myfest 2019, 20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.





Medorg ev sahipliğinde Side Pegasos World Hotel'deki festivalin diğer yıldızları ise 'Öp Gitsin' şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan BaTu kardeşler...

BaTu kardeşler, son dönemin en çok konuşulan isimleri.

Yener ile Akalın, aynı festivalde buluşarak dostluk mesajı verecek.