Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya iade-i ziyaret yaptı. Yılmaz, geçen ay gösterisini izleyen Sarıkaya'nın başrolündeki 'Alice Müzikali'ni önceki akşam Zorlu PSM'de izledi.



Yılmaz'a sevgilisi Defne Samyeli ile kızları Deren ve Derin Talu da eşlik etti. Komedyen, "Bir tek oğlunuz Kemal eksik" denilince "Kemal tam" diye espri yaptı.

Yılmaz'ın aşkının kızlarıyla iyi anlaşması 'Cici baba' yorumu yaptırdı.

Doğan SAVAŞ