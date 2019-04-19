Rus sosyal medya fenomeni Daria Radionova, geçtiğimiz günlerde 500 bin dolarlık Lamborghini Aventador aracının Swarovski kristalleri ile kapladı. 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldığı açıklandı.

Aracın yeni hali ise göz kamaştırdı. İstanbul'da yaşayan Berk Tuzcuoğlu da Rus fenomeni örnek aldı. Kırmızı BMW'sini taşlarla kaplattı. Taşların gece çok güzel göründüğünü belirten genç adam, aracını 200 bin liradan satışa çıkarttı...

Daria Radionova, lüks arabaları ve seksi fotoğraflarıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.