Oyuncu Aslı Turanlı ile ilişkisi Şubat'ta biten Ata Demirer, aşk defterini kapattı. Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen Demirer, Turanlı ile barıştığı iddiasını 'Hayır' diyerek kesin bir dille yalanladı.



46 yaşındaki komedyenle Turanlı'nın aşkının bir ayı bile doldurmadan bitmesi o dönem şaşırmıştı. Hatta güzel oyuncunun ünlü komedyenle reklam için birlikte olduğu iddiası da o dönem gündem olmuştu...

Demirer ile Turanlı, artık iki yabancı…