Begüm Şen, önceki gün Fransız moda markası Louis Vuitton'un ABD'deki mağazasına uğradı. Şen, Kaliforniya'daki mağazada markanın sahibi Benoit-Louis Vuitton tarafından kraliçeler gibi karşılandı.





Vuitton ile hatıra pozu veren Begüm Hanım, 2013'ten beri müdavimi olduğu mağazadan bol bol alışveriş yaptı. Bu arada Şen, markanın dünya çapındaki 250 VIP müşterisi arasındaki tek Türk…

Benoit-Louis Vuitton, yıllardır Şen ile de sıkı dost.