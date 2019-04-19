Keremcem, sürpriz bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, düet için Endonezya'nın pop starı Ayu Ting Ting ile dün İstanbul'da bir araya geldi. Endonezyalı popçu ile Ender Çabuker'in şarkısını seslendirecek olan Keremcem, müjdeli haberi de Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
- Saklambaç
- 19.04.2019
- Gazete
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