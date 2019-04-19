Eşi Burak Özçivit ile oğulları Karan'a 13 Nisan'da kavuşan Fahriye Evcen, önceki gün hastaneden taburcu oldu. Ünlü çift, Nişantaşı'ndaki özel hastaneden çıkarken nazar korkusuyla oğullarının görüntülenmemesi için yüzünü örtüyle kapattı. Evcen, "Benim de bebeğimizin de sağlık durumu gayet iyi. Doğum sürecim iyi geçti. Çok mutluyuz" diyerek duygularını dile getirdi.



KOD ADI: KAHRAMAN

Oğlunu epidural normal doğumla dünyaya getiren Evcen'in hastane çıkışı için siyahlara bürünmesi dikkat çekti. 2017'de dünyaevine giren Burak Özçivit'le Fahriye Evcen'in mutluluğu da Demet Akalın'ın 'Evli, Mutlu, Çocuklu' şarkısını akıllara getirdi. Bu arada 'kahraman ve yürekli' anlamlarına gelen Karan adı; İstanbul'da 111, Türkiye'de ise toplamda 117 kişide bulunuyor.

Evcen, eşinin hediyesi olan ve oğlunun adının yer aldığı kolyesiyle dikkat çekti.