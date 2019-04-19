Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ceylan Çapa, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Sosyetik güzel, her zamanki gibi sade şıklığı ve güzelliğiyle göz doldurdu.
- Saklambaç
- 19.04.2019
- Gazete
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ceylan Çapa, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Sosyetik güzel, her zamanki gibi sade şıklığı ve güzelliğiyle göz doldurdu.
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