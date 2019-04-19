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  • 19.04.2019
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Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden objektiflere takıldı

Bu tarz Çapa

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ceylan Çapa, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Sosyetik güzel, her zamanki gibi sade şıklığı ve güzelliğiyle göz doldurdu.

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