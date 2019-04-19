Geçen yıl işadamı Berk Suyabatmaz'la New York'ta evlenen Burcu Esmersoy, bebek sorularından sonunda bunaldı. 42 yaşındaki sunucu, son dönemde hamile olduğu iddialarından yaka silkti.





Burcu Esmersoy, önceki gün de katıldığı bir davette kendisine mikrofon uzatan gazetecilere "Peşinen siz sormadan ben söyleyeyim; hamile değilim'' dedi. Ünlü sunucu, aynı çıkışı dün de sosyal medyada yaptı.